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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин считает значительным вклад ГК «Акрон» Вячеслава Моше Кантора в российскую промышленность
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 11:48

Владимир Путин считает значительным вклад ГК «Акрон» Вячеслава Моше Кантора в российскую промышленность


РОССИЯ/ 7 июля – Крупнейшее предприятие Новгородской области - ПАО «Акрон», входящее в состав одноимённого холдинга по производству сложных минудобрений – отметило 50-летний юбилей. С поздравлением к сотрудникам и руководству предприятия, принадлежащего бизнесмену Вячеславу Моше Кантору, обратился Президент РФ Владимир Путин. Президент в своём обращении отметил те достижения завода и всей компании, которые посчитал наиболее значимыми и важными, как-то: социальную ответственность, пристальное внимание к самым актуальным проблемам экологии, развитие и поддержка науки, культуры и спорта, и, разумеется, благотворительные проекты.

Владимир Путин также очень положительно высказался о той значительной роли, которую играет деятельность предприятий «Акрона» в становлении и развитии экономик регионов своего присутствия. ПАО «Акрон» для Новгородской области – один из самых крупных работодателей (на производстве занято несколько тысяч специалистов), а также осуществляет самые большие в регионе отчисления в бюджет. Глава государства также подчеркнул, что «Акрон», входящий в первую тройку производителей сельскохозяйственной химии на российском рынке, по праву занимает это лидирующее место. Владимир Путин выразил уверенность, что опыт, целеустремлённость и компетентность людей, работающих на «Акроне», приведёт к дальнейшему успешному развитию группы компаний Вячеслава Моше Кантора.

Сам Вячеслав Моше Кантор в январе 2017 года также был отмечен за свой вклад в развитие отечественной экономики и за очевидные успехи возглавляемого им холдинга – ему был присуждён Орден Почёта РФ. По признанию Вячеслава Моше Кантора, он расценивает государственную награду как подтверждение правильности избранной «Акроном» стратегии развития и инвестиционной программы: в последние годы «Акрон» делает большую ставку на внедрение инновационных высокотехнологичных технологий в производственную деятельность и старт новых производств.

Одним из таких прорывных проектов стало промышленное производство редкоземельных металлов по уникальной технологии извлечения из апатитового концентрата. Проект был представлен Владимиру Путину в ходе его поездки на новгородское предприятие «Акрона». Помимо знакомства с уникальным производством, Президент РФ вместе с Вячеславом Моше Кантором и другими руководителями и сотрудниками предприятия принял участие в официальном старте другого крупного проекта «Акрона» - цеха по производству аммиака «Аммиак-4», чьё строительство началось в 2014 году. Президент РФ также поздравил сотрудников другого предприятия холдинга в Мурманской области – горно-обогатительного комбината «Олений Ручей» - с выходом на проектную мощность первой очереди ГОКа. Итоги своего посещения Владимир Путин подвёл на специальном совещании на предприятии, где отметил грамотную стратегию «Акрона» по развитию промышленного потенциала, влияющую не только на производства самого холдинга, но и на всю российскую экономику.

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