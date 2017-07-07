«Вертолёты России» досрочно передали минобороны два арктических Ми-8

07 Июля 2017 года, 12:24

УЛАН-УДЭ/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ. «Арктический» Ми-8 был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до - 60°С.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА приспособлен для осуществления полетов на большие расстояния - для этого на вертолете возможна установка до четырёх дополнительных топливных баков, повышающих дальность полета. По результатам тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет Ми-8АМТШ-ВА смог пролететь без дозаправки более 1400 км.

Контракт на поставку вертолетов для выполнения задач в составе арктической группировки был подписан с Министерством обороны РФ в феврале 2016 года и исполняется Улан-Удэнским авиационным заводом. В настоящее время интерес к данному типу вертолета, помимо Минобороны России, проявляют и другие силовые структуры Российской Федерации.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков