ГИМС и ВОСВОД патрулируют водоёмы Мурманской области

07 Июля 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области на регулярной основе продолжаются профилактические рейды, которые проводят представители «инспекции водных дорог», в том числе совместно с членами ВОСВОД и представителями администраций муниципальных образований.

Проверке подверглись места отдыха северян у воды на территории столицы Заполярья – озера Семёновское, Ледовое и Глубокое. Основная цель подобных проверок - предотвращение гибели людей на водных объектах, а также проверка состояния безопасности и выявление несанкционированных мест массового отдыха людей.

Представители инспекторского отделения г.Мурманск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области и члены ВОСВОД рассказали северянам и гостям Заполярного края об основных рисках на водных объектах, напомнили, что купание в них запрещено, и раздали тематические памятки и листовки.