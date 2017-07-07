Пластиковая банковская карта ВБРР – удобство и надежность

07 Июля 2017 года, 13:48

МУРМАНСК/ 7 июля – Развитие операций с банковскими картами на базе собственного процессингового центра является одним из приоритетных направлений клиентской работы Всероссийского банка развития регионов. Ежегодно увеличивается количество обслуживаемых банковских карт, растет число совершаемых операций, реализуются дополнительные сервисы для клиентов. ВБРР предлагает высокотехнологичные продукты и широкий доступ к услугам через электронные терминалы.

Современное, высокотехнологичное оборудование собственного процессингового центра позволяет обеспечивать высокий уровень защиты обрабатываемой информации, значительную скорость транзакций, снижает операционные риски при использовании пластиковых карт, а также позволяет максимально быстро выводить на рынок новые банковские услуги.

Преимущества пластиковых банковских карт

Держатели банковских карт ВБРР получают в свое распоряжение удобный персональный платежный инструмент. Они могут осуществлять с помощью карты:

безналичную оплату товаров, услуг;

получать наличные средства в банкоматах и отделениях банков.

Многофункциональные банкоматы ВБРР установлены в крупных торговых центрах, оздоровительных и спортивных комплексах, гостиницах, на автозаправочных станциях. Банковские терминалы работают круглосуточно и могут обслуживать любые виды пластиковых карт.

Полноценный финансовый сервис ВБРР вне офиса банка становится все доступнее. С использованием банкоматов ВБРР можно перевести деньги с банковской карты , произвести платежи, погасить кредиты, получить валюту – все это можно сделать без обращения в офис Банка. Многие клиенты успешно освоили вклад «Умные деньги» и управляют своими средствами прямо в банкомате. Платежи по услугам ЖКХ в банкоматах ВБРР можно осуществлять как пластиковыми картами, эмитированными ВБРР, так и картами сторонних банков.

Развивается программа лояльности, в рамках которой клиентам банка предоставляется возможность получать скидки в торгово-сервисных предприятиях при осуществлении расчетов по пластиковым банковским картам ВБРР.

Для держателей банковских карт ВБРР действует специальная программа по выплате вознаграждения (cash-back) от 2%* (размер вознаграждения указан в тарифах по банковским картам) при оплате топлива и сопутствующих товаров на автозаправочных комплексах НК «Роснефть», в том числе работающих под брендами BP и ТНК.

С Правилами участия в программе лояльности можно ознакомиться здесь.



Список автозаправочных комплексов, участвующих в программе вознаграждений для держателей карт ВБРР, можно посмотреть здесь.

Круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт в любое время готова оказать помощь и ответить на любые возникающие вопросы.

Круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт по тел. 8 (800) 700-03-49 (звонок по России бесплатный), тел/факс: +7 (495) 933-03-49, e-mail: skp@vbrr.ru.