Ледокол «Владимир Игнатюк» завершил подготовку к очередному рейсу к Земле Франца-Иосифа

07 Июля 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 7 июля – Портовики ПАО «Мурманский морской торговый порт» осуществили погрузку и крепление на борту судна генерального груза. Ледокол доставит на арктический архипелаг партию строительных материалов, оборудования и запасных частей, а также продукты питания.

Дизельный ледокол Мурманского морского пароходства «Владимир Игнатюк» является многофункциональным судном: это и ледокол, и морской буксировщик, и судно снабжения. Такая многофункциональность позволяет ему успешно справляться с задачами в сложных арктических условиях.

С начала 2017 года это уже третий рейс ледокола «Владимир Игнатюк» к Земле Франца-Иосифа, подготовка к которому происходит у причалов Мурманского морского торгового порта. Также в ПАО «ММТП» производится обработка дизель-электрических ледоколов ФГУП «Росморпорт», работающих в Западной Арктике.

ПАО «ММТП» заинтересовано в наращивании грузооборота на арктическом направлении. Для этого у мурманских портовиков есть все необходимое: профессиональные кадры, современная техника и оборудование, складские площади. В первом полугодии 2017 года объем перевалки грузов в Мурманском морском торговом порту для арктических проектов составил более 200 тысяч тонн.