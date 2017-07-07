Ростелеком приглашает жителей Мурманска на семейный праздник

07 Июля 2017 года, 14:10

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» проведет семейный праздник для детей и их родителей. Мероприятие состоится на площадке перед Парком развлечений на Семеновском озере.

С 13 до 17 часов будет организована развлекательная площадка с аквагримом, конкурсами, играми и воздушными шариками. Ребят обучат подвижным дворовым играм, в которые когда-то с таким удовольствием играли их родители. Все участники праздника обязательно получат сувениры от компании «Ростелеком».

Также во время мероприятия будет работать демо-зона с плазменным монитором для демонстрации услуги «Интерактивного телевидения» (IP TV). В брендированной палатке «Ростелекома» можно будет не только ознакомиться с телекоммуникационными услугами, но и подать заявку на их подключение.

Специалисты компании познакомят всех присутствующих с действующей летней акцией «Легкая цена», в рамках которой новые абоненты могут подключить сразу две услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной. Причем, лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.