Управление Росреестра проведёт «горячую линию»

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В следующую пятницу, 14 июля 2017 года с 11.00 до 13.00 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области проводит горячую телефонную линию по вопросам предоставления услуг Росреестра в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, в том числе в электронном виде, а также по вопросам государственного земельного надзора.
На вопросы северян ответит исполняющая обязанности руководителя Управления Анна Сергеевна Бойко. Телефон горячей линии (8152) 44-09-39.
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