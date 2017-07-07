В Белом море прошли учения по поиску и спасению людей

07 Июля 2017 года, 14:48

АРХАНГЕЛЬСК/ 7 июля – На прошедшей неделе в Белом море проведено Бассейновое учение на тему: «Поиск и спасение людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательном районе МСПЦ Архангельск». Координация действий сил взаимодействующих организаций и руководство учением осуществлялось Морским спасательным подцентр (МСПЦ) Архангельск Администрации морских портов Западной Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

В учении приняли участие специалисты ФГБУ «АМП Западной Арктики» с катером «Лоцман Чемакин»; специалисты Архангельского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота с РВК «Водолаз Сазонов»; руководство и отряд спасателей ГБУ ОА «Служба спасения им. И.А. Поливаного»; специалисты Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» с лоцманским катером «Сполохи» и специалисты 2-го объединенного авиаотряда с двумя вертолетами МИ-8.

В ходе учения произведен воздушный поиск пострадавших с аварийного судна, подъем людей с воды и с плота вертолетом и спасательными судами. Цели учения достигнуты.