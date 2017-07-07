Из-за ремонтов объектов ЖКХ в Мурманске ограничат движение

07 Июля 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В связи с производством работ по капитальному ремонту теплосети будет запрещено движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части проезда от дома №43 по улице Героев Рыбачьего до дома №3 по улице Крупской, в районе дома №11 по улице Крупской, с 8 часов 10 июля до 20 часов 22 июля.

В связи с производством работ по прокладке канализации будет запрещено движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чапаева в районе дома №1 по улице Куйбышева, с 8 часов 10 июля до 20 часов 20 июля.

В связи с производством работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части Кольского проспекта от дома №1 по проспекту Ленина до остановки общественного транспорта «Улица Капитана Пономарева» в северном направлении с 8 часов 11 июля до 20 часов 20 июля. Также на данном участке в указанное время будет запрещена остановка и парковка всех видов транспорта, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам.

АГМ