Мегафон рассказал журналистам про связь для Заполярья

07 Июля 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Посещение Кольского полуострова — гарантия ярких впечатлений. В любое время года и при любой погоде. В конце июня участники организованного компанией «МегаФон» пресс-тура «Навстречу бизнесу» узнали, как оператор обеспечивает связь своим корпоративным клиентам в отдаленных районах Заполярья и условиях, казалось бы, мало подходящих для развития инфраструктуры.

Одна из самых известных добывающих компаний Мурманской области — АО «Апатит» группы «ФосАгро», которая является крупнейшим в мире производителем высокосортного фосфатного сырья. Предприятия «Апатита» расположены вдали от больших населенных пунктов и сетей мобильных операторов — как же обеспечить связью сотрудников на карьерах и в рудниках? Выручил «МегаФон»: специалисты компании установили базовые станции прямо на территории предприятия. Сейчас базовые станции «МегаФона» стоят, например, на разных уровнях карьеров открытого рудника Восточный. Это самый «молодой» рудник АО «Апатит», его ресурсов хватит как минимум еще на 70-80 лет. Базовая станция для АО «Апатит» построена и в подземном руднике. Эта самая глубокая в России мобильная станция размещена на глубине 500 метров от вершины горы. АО «Апатит» пользуется фиксированным доступом в интернет, услугой «М2М-Мониторинг» для контроля транспорта и, конечно, мобильной связью.

Еще один знаковый клиент «МегаФона» — Кольская АЭС. Интересно, что прямо рядом со станцией — прямое доказательство ее экологической безопасности, форелевое хозяйство: форель и осетров разводят в воде, переработанной АЭС. Вода на 7-8 градусов теплее обычной озерной воды в регионе и комфортна для рыб.

«МегаФон» предоставляет КАЭС фиксированный доступ в интернет и обеспечивает мобильной связью. В интересах своего клиента оператор также установил на территории станции телекоммуникационное оборудование — как по периметру, так и в подземных бункерах.

Тяжелые погодные условия Заполярья, непростой труд на промышленных предприятиях, работа в море — как мурманчанам восстанавливаться и набираться сил? К примеру, в фитнес-центре NordGym. Современный спортивный клуб также обеспечен связью от «МегаФона»: фиксированный доступ в интернет — для сотрудников, Wi-Fi с авторизацией — для гостей клуба. Скорость интернета — 30 Мбит/с.

«У нас очень разные клиенты: это и крупнейшие предприятия региона, и небольшие фирмы. Но вне зависимости от масштаба их бизнеса мы готовы находить индивидуальные решения для каждого клиента. Обеспечить качественный сигнал в подвальном помещении в центре города, «покрыть» телеком-услугами отдаленный рудник или автотрассу, рядом с которой нет линий электропередач – это лишь некоторые задачи, которые успешно решают наши инженеры. В нашем арсенале есть даже базовые станции, работающие абсолютно автономно на альтернативных источниках энергии – в частности, на энергии ветра. Поэтому летом и долгой полярной зимой, в городах или на рудниках в самых отдаленных районах Кольского полуострова наши клиенты — всегда на связи», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.