ЕСПЧ отказал Геннадию Шубину

07 Июля 2017 года, 16:17

МУРМАНСК/ 7 июля – Европейский Суд по правам человека (ЕСЧП) рассмотрел жалобу бывшего советника губернатора Мурманской области и экс-директора открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» Геннадия Шубина на, якобы, ненадлежащие условия содержания его под стражей во время предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении его, по факту хищения средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проанализировав позицию властей Российской Федерации и представленные ими доказательства, Европейский Суд пришел к выводу, что условия содержания Геннадия Шубина в полной мере соответствовали требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в связи с чем признал жалобу необоснованной.

Решение вынесено комитетом из трех судей Европейского Суда, вступило в силу в день его вынесения и не подлежит обжалованию.

Ранее этим же судом было вынесено постановление о выплате экс-советнику губернатора Геннадию Шубину 2 600 евро за необоснованно длительное содержание под стражей в период следствия.