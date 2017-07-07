Споттинг «Обнимая Небо…»: хорошая погода, отличное настроение, множество сюрпризов и подарков

07 Июля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Завтра в главной воздушной гавани столицы Заполярья состоится традиционный летний авиаспоттинг с романтическим названием «Обнимая Небо...». Для участия в споттинге в Мурманск прилетел авиаблогер Артём Каширин, известный большинству любителей авиации как @Artemairplane.

Визит в Мурманск популярного авиационного фотографа был организован партнёром споттинга – авиакомпанией «Россия», которая по итогам мероприятия вручит автору лучшего снимка своего самолёта подарок. Накануне мероприятия Артём побродил по городу-герою, отметился у памятника Алёши и у ледокола «Ленин». «Мурманчане удивительно открытые люди, таких я не встречал ни в одном городе! Я пока доехал до Семёновского озера – перезнакомился со всем троллейбусом и горожане рассказали, где побывать, что посмотреть и где отведать местную кухню», – поделился своими впечатлениями Артём.

Завтра в мероприятии будут участвовать более 30 фотографов – профессионалов и любителей, объединённых одной общей страстью – любовью к авиации. Каждый участник споттинга получит памятный подарок от организаторов и партнёров.

«Всех сюрпризов мы не раскрываем, но их будет предостаточно. Главное, что завтра на поле будет отличная компания, хорошее настроение, а по прогнозу – ещё и хорошая погода», – от имени партнёров и организаторов рассказал координатор проекта, главный редактор ИА «Би-порт» Вячеслав Городецкий.

Споттинг «Обнимая Небо...» организован Международным аэропортом Мурманск, при участии оператора сотовой связи Tele2 Мурманск, авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Нордавиа». Партнёры акции - Торговый дом «Евророс», Кондитерский дом Бурченковых. Генеральный информационный партнёр – информационное агентство «Би-порт».