Поздравление с Днем рыбака от профсоюзного комитета «Мурманский траловый флот»

09 Июля 2017 года, 09:30

Профсоюзный комитет «Мурманский траловый флот» от всей души поздравляет работников плавсостава, ветеранов отрасли с традиционным профессиональным праздником - Днем рыбака!

9 июля граждане Российской Федерации отмечают профессиональный праздник тружеников моря – День рыбака. Наличие такой даты в российском календаре – это признание государством заслуг рыбаков в обеспечении продовольственной безопасности страны своим мужественным и самоотверженным трудом в различных точках Мирового океана

Для Мурманска это один из наиболее популярных и любимых праздников. В каждой мурманской семье есть рыбаки - любители или рыбаки-профессионалы, для которых работа в море стала самым главным и важным делом в жизни.

Почетную профессию рыбака выбирают только мужественные и сильные духом люди, стойкость, трудолюбие и терпение которых заслуживает уважения и признания.

Поздравляем всех, кто соединил свою жизнь с этой сложной, но романтической профессией.

Желаем всем рыбакам и их семьям, ветеранам отрасли крепкого здоровья, семейного тепла, процветания, счастья и благополучия! Пусть шторма и жизненные невзгоды обойдут вас стороной, а удача сопутствует вам!

Счастливого плавания, спокойного моря, попутного ветра, семь футов под килем, неизменно щедрых уловов тем, кто находится на промысле и благополучного возвращения домой!