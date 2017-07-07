На Западной Лице обнаружено тело местного жителя

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в районе реки Большая Западная Лица, без видимых признаков насильственной смерти.
В ходе проведения опознания личность мужчины установлена – это местный житель города Мурманска, 1964 года рождения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.
Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.