Погода благоволит споттерам: выходные будут тёплыми

07 Июля 2017 года, 18:45

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Популярный паблик «Погода в Мурманске» по просьбе «Би-порта» составил прогноз погоды на время споттинга «Обнимая Небо…» .

Согласно данным прогноза, вероятность локальных ливневых дождей присутствует, но она крайне мала. Если всё же небо решит «пролиться дождём», то это будут чисто формальные пара капель. Температура воздуха от +4° в 3 ночи до +16…+18° к полудню. В воскресенье температура может преодолеть 20-градусную отметку.

В целом, согласно прогнозу паблика «Погода в Мурманске», похолодание в Заполярной столице выдалось непродолжительным. Уже в субботу антициклон оттеснит принёсший похолодание циклон на север и восстановит тёплую погоду. Ветра у земли сменятся на южный - юго-западный, по высоте также постепенно начнёт поступать более тёплый воздух.

Тёплая малооблачная погода сохранится и в понедельник.