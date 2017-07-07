В Заполярье сегодня до +18º

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7º, днем +13+20º.
Как сообщают синоптики, 8-9 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха днем 8 июля +13+18°, 9 июля +17+22°.
Температура воды на реках равна 10-13°, на реках юга области 15-16°, на горных реках 3-4°. На водохранилищах температура воды равна 5-11°, на водохранилищах Иовском и Княжегубском 12-14°.
Сейчас в Мурманске +17; Ветер: ю 3-6 м/с; Давление: 755 мм.рт.ст.;Уровень радиации: 11 мкр/ч.