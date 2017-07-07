В Ковдоре незапланированно горели дрова

08 Июля 2017 года, 12:40

КОВДОР/ 8 июля/ БИ-ПОРТ – Накануне в Ковдоре горели два строения на Озерной.

«В 17 часов 34 минуты на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строений по адресу: г. Ковдор, ул. Озерная, д. 6», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.

В результате пожара первое строение сильно повреждено огнем – обрушилась кровля, обгорела дверь погреба. Внутри помещения обгорели дрова и строительные отходы. Во втором строении обгорела стена и часть крыши. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.