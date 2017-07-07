Россияне отмечают День семьи, любви и верности

08 Июля 2017 года, 13:45

МОСКВА/ 8 июля/ БИ-ПОРТ – В 10 раз россияне отмечают светлый праздник – День семьи, любви и верности. Мурманчан поздравили Глава муниципального образования Дмитрий Филиппов и Глава администрации Андрей Сысоев.

«Этот праздник, отмечаемый в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, стал олицетворением семейного счастья, символом преданности и крепкого союза любящих сердец. Особые слова признательности в этот праздничный день – многодетным родителям и тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом своих детей. Вам, как никому другому известно, какой это огромный труд и в то же время самое большое счастье – видеть, как растут дети, радоваться их большим и маленьким победам», - говорится в поздравлении мурманских градоначальников.

Основные праздничные торжества страны пройдут в Муроме, где жили святые Петр и Феврония, история которых стала примером семейного счастья и преданности.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.

В 2008 году молодежь Мурома предложила ввести новый праздник - День семьи, любви и верности. Государственная дума и Совет Федерации одобрили инициативу. Символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка. Этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности. У праздника уже есть свои традиции. Одна из них - вручение медали «За любовь и верность» тем, кто прожил в браке 25 лет и более. На лицевой части изображена ромашка, а на обороте - Петр и Феврония.