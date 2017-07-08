Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью шахтеров

08 Июля 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 8 июля/ БИ-ПОРТ - Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования президенту – председателю правления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину в связи с гибелью людей на шахте рудника «Заполярный» в Норильске.

«Шахтёрский труд во все времена был тяжелым и рискованным. К сожалению, мы убеждаемся, что даже современная техника не способна полностью снять этот риск. Уверена, что расследование инцидента будет быстрым и максимально объективным, а его результаты позволят предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. В эти тяжёлые часы жители Мурманской области скорбят вместе с вами», – говорится в телеграмме.

Накануне на руднике «Заполярный» в Норильске произошел взрыв метана, который привел к гибели 4 рабочих, несколько человек были ранены. В Норильске сегодня отменены развлекательные общегородские мероприятия в связи с днем траура по погибшим горнякам.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС