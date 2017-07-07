Североморский филиал уголовно-исполнительной инспекции стал лучшим по итогам полугодия

08 Июля 2017 года, 15:18

МУРМАНСК/ 8 июля/ БИ-ПОРТ - Итоги служебной деятельности уголовно-исполнительной инспекции за первое полугодие 2017 года по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы обсуждали на совещании в УФСИН России по Мурманской области.

На сегодняшний день 2350 человек состоят на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН - на 7,4% больше, чем в прошлом году. 100% осужденных привлечены к труду. Произошло увеличение показателя снятых с учета людей по положительным мотивам - 79,06%, что на 4,2% выше прошлогоднего результата. Высокие результаты достигнуты по реализации лечения осуждённых от вредных привычек.

В отношении 428 осужденных судами области принято решение об отмене наказания, в отношении 9 - о смягчении ранее назначенного наказания. Декриминализация завершена в феврале 2017 года.

Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана 49 людям. Для контроля таких осужденных используются электронные браслеты.

По итогам шести месяцев лучшей была признана работа филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по г. Североморску и г. Полярные Зори, рассказали на совещании