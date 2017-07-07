В Госдуме предложили уменьшить размер неустойки за просроченные алименты

МОСКВА/ 8 июля - Председатель комитета Госдумы по правам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла законопроект, предлагающий внести поправки в Семейный кодекс, которые позволят уменьшать размер неустойки, начисленной за просроченную оплату алиментов.
«Авторы обращений отмечают, что при установленном размере неустойки за несвоевременную уплату алиментов, равном одной второй процента в день, годовой размер этой неустойки составляет 182,5%. Отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки за неуплату алиментов, приводит к назначению неустойки в несколько миллионов рублей, которую практически невозможно выплатить. В результате должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Решение о снижении размера неустойки будет принимать суд.
Фото: zakonsovet.com