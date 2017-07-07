У морских пехотинцев начались занятия по десантной подготовке

08 Июля 2017 года, 16:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июля/ БИ-ПОРТ - Подразделения отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота в губе Грязная Кольского залива приступили к проведению занятий по морской десантной подготовке.

Экипажи бронетранспортеров отрабатывают практические навыки вождения техники на суше и на плаву. Морская десантная подготовка включает отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, приёмов и способов погрузки и выгрузки личного состава и техники на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

На следующей неделе военнослужащие отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота совместно с экипажем большого десантного корабля отработают погрузку и выгрузку авто- и бронетехники на борт БДК и выход корабля.