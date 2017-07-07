В России утвердили создание единой базы данных о населении страны

08 Июля 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 8 июля - Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил концепцию формирования и реализации проекта единого федерального информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении России. Документ размещен на сайте правительства.

Создание подобного ресурса обосновывается необходимостью контроля за уплатой страховых взносов на счета физических лиц в государственные внебюджетные фонды. Отмечается, что новый ресурс будет создаваться «только на основании сведений других государственных и муниципальных информационных систем».

В документе говорится, что иные, не учтенные в других информационных системах сведения, внесены не будут. При этом доступ к сведениям ресурса граждане смогут получить через единый портал госуслуг. Концепцию планируется реализовать в четыре этапа, с 2017 по 2025 год.

В справке указывается, что создание ресурса «позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, информационную открытость и прозрачность системы государственного и муниципального управления для граждан».

Фото: Sun-news.ru