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В доме культуры в Междуречье завершается капитальный ремонт
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье до +22º
 
 
 
 
09 Июля 2017 года, 11:50

В Заполярье до +22º


МУРМАНСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье наблюдается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22º.

Как сообщают синоптики, 9 июля Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха днем +17+22°.

Температура воды на реках - 10-13°, на реках юга области 15-16°, на горных реках 3-4°. На водохранилищах температура воды равна 5-11°, на водохранилищах Иовском и Княжегубском 12-14°.

Сейчас в  Мурманске +20°; Ветер: ю 4-6 м/с; Давление: 756 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.

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