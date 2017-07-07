В Заполярье до +22º

МУРМАНСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ – В Заполярье наблюдается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22º.
Как сообщают синоптики, 9 июля Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха днем +17+22°.
Температура воды на реках - 10-13°, на реках юга области 15-16°, на горных реках 3-4°. На водохранилищах температура воды равна 5-11°, на водохранилищах Иовском и Княжегубском 12-14°.
Сейчас в Мурманске +20°; Ветер: ю 4-6 м/с; Давление: 756 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.