275 пар получили медали «За любовь и верность»

09 Июля 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ - В областном Дворце культуры имени Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот день по сложившейся традиции лучшие пары Заполярья награждаются медалями «За любовь и верность». В Мурманской области при поддержке губернатора этот праздник отмечается с 2009 года. За это время общественные награды вручены 275 семейным парам, из них прожившим в зарегистрированном браке более 50 лет – 97.

Открывая торжественное мероприятие, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк отметила: «В нашей стране этот праздник приобрел государственный масштаб совсем недавно. Но его корни уходят глубоко в древность, опираясь на традиции нашего общества, воспевая главные ценности брака, семьи и любви. Взаимная любовь и верность, милосердие и забота друг о друге – эти принципы, воплощенные православными святыми Петром и Февронией в жизнь, и сегодня являются идеалом супружеской жизни и семейной гармонии».