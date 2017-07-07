В Мурманске сегодня отмечают День рыбака

09 Июля 2017 года, 14:44

МУРМАНСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске, как и во многих уголках страны, отмечается День рыбака.

«Жизнь почти каждого мурманчанина связана с морем, которое во многом определило традиции нашего города. Именно поэтому День рыбака – один из самых главных и любимых мурманских праздников», - говорится в поздравлении Главы муниципального образования город Мурманск Дмитрия Филиппова и Главы администрации Андрея Сысоева.

На Центральном стадионе с 10 утра стартовала торговля охлаждённой треской.

В 15:00 начнется развлекательная программа: награждение лучших представителей рыбной отрасли и праздничный концерт.

Напомним, в связи с проведением праздника «День рыбака» в центре Мурманска будет перекрыто движение.