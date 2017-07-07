Владимир Путин направил соболезнования семье художника Ильи Глазунова

РОССИЯ/ 9 июля/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского художника Ильи Глазунова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
«Президент направил глубокие соболезнования родным и близким Глазунова в связи с его кончиной», — сказал Песков.
По его словам, Путина и Глазунова связывали давние дружеские отношения.
Илья Глазунов скончался сегодня ночью в возрасте 87 лет.
Илья Глазунов — советский и российский художник-живописец, педагог. Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова.
Фото: Культура.РФ