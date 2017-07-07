Территория военного госпиталя в Североморске заметно преобразится

09 Июля 2017 года, 16:20

СЕВЕРОМОРСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ - В Североморске продолжается подготовка к празднованию Дня ВМФ - военнослужащие береговых частей североморского гарнизона провели субботник на территории госпиталя. В нем приняли участие порядка 80 военнослужащих из 10 воинских частей и более 20 специалистов госпиталя из числа офицерского состава. Главной задачей стала очистка территории прилегающей к ограждению медицинского учреждения от древесного сухостоя и валежника. С территории вывезен мусор.

В дальнейшем работы будут продолжены. Постепенно планируется привести в порядок весь периметр госпиталя протяжённостью более 1300 метров – покрасят ограждение, облагородят зеленые насаждения, вырубят сухостой. Взамен вырубленных деревьев в парковой зоне на территории госпиталя будут высажены новые.

Преобразится и стоянка: возле КПП госпиталя смогут припарковаться 70 автомобилей. Для удобства автомобилистов площадка будущей парковки будет выровнена и засыпана гравием. К работам по обустройству автостоянки планируется привлечь специалистов системы материально-технического обеспечения и морской инженерной службы Северного флота.