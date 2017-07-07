Скончался известный журналист Антон Носик

09 Июля 2017 года, 17:00

МОСКВА/ 9 июля - Российский журналист Антон Носик скончался в Москве на 52 году жизни. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Супруга блогера и журналиста Антона Носика подтвердила, что ее муж скончался в ночь на 9 июля, передает RT.

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала она.

Антон Носик — стартап-менеджер, журналист, общественный деятель и популярный блогер. Иногда его называют одним из «отцов Рунета». Был редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев