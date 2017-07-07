Школьники напомнили пожилым людям о правилах поведения на дороге

09 Июля 2017 года, 17:36

СЕВЕРОМОРСК/ 9 июля/ БИ-ПОРТ – Делегация школьников и сотрудников ГИБДД отправилась в гости к жителям Центра социального обслуживания населения в Североморске. Как рассказали организаторы мероприятия, люди преклонного возраста очень тепло встретили школьников.

Ребята подготовили для пожилых участников дорожного движения творческие номера: пели песни о ПДД, читали стихи, показали сценку на тему: «Соблюдение ПДД - безопасность на дороге», рассказали как правильно и безопасно переходить проезжую часть. Также давали советы, как избежать травм на проезжей части и обезопасить себя, используя световозвращающие приспособления.