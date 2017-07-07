Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В следующие выходные 15 и 16 июня в Мончегорске и Заполярном будут отмечать День металлурга. По традиции в этих городах пройдёт городской праздник «ПикNiк».
Для любителей активного отдыха будут организованы спортивные состязания и квесты. Раскрыть творческий потенциал можно будет в Картонленде. Найдётся место и для смекалистых гостей праздника – в рамках ПикNiка состоится кубок по «Что? Где? Когда?». Кроме того, можно будет попробовать свои силы в завязывании морских узлов и сборке воздушных змеев, также испытать на себе, что такое скандинавская ходьба и аэройога.
Впервые в Мончегорске и Заполярном состоится Всероссийский фестиваль красок. Финальным аккордом праздника станет выступление известных российских рок-групп: Танцы Минус и Чичерина.
Праздничная программа стартует в 12 часов 15 июня в Мончегорске и 16 июня в Заполярном.
План проведения праздничных мероприятий ко Дню Компании в Мончегорске
01.07 – 31.08.2017 - спортивно-массовые мероприятия в честь Дня Компании (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)
03.07 – 11.07.2017 - торжественные собрания в ВСП (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)
11.07.2017 (вторник) – вечер для бывших работников Компании (г. Мончегорск, ГЦК)
Начало мероприятия: 17:00
14.07.2017 (пятница) – торжественное мероприятие для работников Компании (г. Мончегорск, Мончегорский ГЦК)
Начало мероприятия: 17:00
15.07.2017 (суббота) – развлекательная программа «ПикNik» (г. Мончегорск, городской парк им. С.Бровцева)
Время проведения: с 12:00 до 17:00
15.07.2017 (суббота) – праздничный концерт в г. Мончегорск
Начало мероприятия в 16:00
15.07.2017 (суббота) – ночная дискотека (городской парк им. С. Бровцева)
Время проведения: с 22:00 до 02:00
План проведения праздничных мероприятий ко Дню Компании в Заполярном
01.07 – 31.08.2017 - спортивно-массовые мероприятия в честь Дня Компании (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)
03.07 – 11.07.2017 - торжественные собрания в ВСП (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)
12.07.2017 (среда) - вечер для бывших работников Компании (г. Заполярный, ресторан ГК «Печенга»)
Начало мероприятия: 17:00
13.07.2017 (четверг) – торжественное мероприятие для работников Компании (г. Заполярный, ДК «Октябрь»)
Начало мероприятия: 17:00
14.07.2017 (пятница) – уличное мероприятие «Караоке и открытый микрофон» (площадь возле ДК «Октябрь»)
Время проведения: с 19:00 до 22:00
14.07.2017 (пятница) – ночная дискотека (гостиница «Печенга»)
Время проведения: с 22:00 до 02:00
16.07.2017 (воскресенье) – развлекательная программа «ПикNik» (г. Заполярный, центральная площадь)
Время проведения: с 12:00 до 17:00
16.07.2017 (воскресенье) – праздничный концерт в г. Заполярный
Начало мероприятия в 18:00