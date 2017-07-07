Заполярные металлурги отметят профессиональный праздник

10 Июля 2017 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В следующие выходные 15 и 16 июня в Мончегорске и Заполярном будут отмечать День металлурга. По традиции в этих городах пройдёт городской праздник «ПикNiк».

Для любителей активного отдыха будут организованы спортивные состязания и квесты. Раскрыть творческий потенциал можно будет в Картонленде. Найдётся место и для смекалистых гостей праздника – в рамках ПикNiка состоится кубок по «Что? Где? Когда?». Кроме того, можно будет попробовать свои силы в завязывании морских узлов и сборке воздушных змеев, также испытать на себе, что такое скандинавская ходьба и аэройога.

Впервые в Мончегорске и Заполярном состоится Всероссийский фестиваль красок. Финальным аккордом праздника станет выступление известных российских рок-групп: Танцы Минус и Чичерина.

Праздничная программа стартует в 12 часов 15 июня в Мончегорске и 16 июня в Заполярном.

План проведения праздничных мероприятий ко Дню Компании в Мончегорске

01.07 – 31.08.2017 - спортивно-массовые мероприятия в честь Дня Компании (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)

03.07 – 11.07.2017 - торжественные собрания в ВСП (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)

11.07.2017 (вторник) – вечер для бывших работников Компании (г. Мончегорск, ГЦК)

Начало мероприятия: 17:00

14.07.2017 (пятница) – торжественное мероприятие для работников Компании (г. Мончегорск, Мончегорский ГЦК)

Начало мероприятия: 17:00

15.07.2017 (суббота) – развлекательная программа «ПикNik» (г. Мончегорск, городской парк им. С.Бровцева)

Время проведения: с 12:00 до 17:00

15.07.2017 (суббота) – праздничный концерт в г. Мончегорск

Начало мероприятия в 16:00

15.07.2017 (суббота) – ночная дискотека (городской парк им. С. Бровцева)

Время проведения: с 22:00 до 02:00

План проведения праздничных мероприятий ко Дню Компании в Заполярном

01.07 – 31.08.2017 - спортивно-массовые мероприятия в честь Дня Компании (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)

03.07 – 11.07.2017 - торжественные собрания в ВСП (г. Мончегорск, г. Заполярный, п. Никель)

12.07.2017 (среда) - вечер для бывших работников Компании (г. Заполярный, ресторан ГК «Печенга»)

Начало мероприятия: 17:00

13.07.2017 (четверг) – торжественное мероприятие для работников Компании (г. Заполярный, ДК «Октябрь»)

Начало мероприятия: 17:00

14.07.2017 (пятница) – уличное мероприятие «Караоке и открытый микрофон» (площадь возле ДК «Октябрь»)

Время проведения: с 19:00 до 22:00

14.07.2017 (пятница) – ночная дискотека (гостиница «Печенга»)

Время проведения: с 22:00 до 02:00

16.07.2017 (воскресенье) – развлекательная программа «ПикNik» (г. Заполярный, центральная площадь)

Время проведения: с 12:00 до 17:00

16.07.2017 (воскресенье) – праздничный концерт в г. Заполярный

Начало мероприятия в 18:00