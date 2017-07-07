Областное правительство законодательно изменило правила использования герба и флага

10 Июля 2017 года, 09:15

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области утвердила изменения в региональный Закон «О гербе и флаге». Так, согласно внесённым изменениям, флаг и герб Мурманской области можно использовать в тех случаях, когда это не является надругательством над геральдическими символами.

Изображения флага и герба с 16 июля 2017 года нельзя будет использовать в сочетании с текстом, посягающим на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющим религиозные и национальные чувства. Запрет на использование также распространяется на вывески, печати и штампы (кроме госорганов и госучреждений Мурманской области) и иное коммерческое использование.

Полный текст изменений доступен на портале правовой информации.