Центробанк предлагает блокировать финансовые пирамиды в интернете

10 Июля 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Банк России и Министерство связи и массовых коммуникаций готовят изменения в статью 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», пишут «Известия». В этой статье описывается, какие виды информации в интернете подлежат блокировке по решению уполномоченных органов. Планируется наделить Банк России правом выносить решения о незаконности деятельности финансовой организации в сети. Адреса соответствующих сайтов ЦБ будет направлять в Роскомнадзор для включения в черный список.

«Организации, не имеющие лицензий Банка России, в том числе зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, активно предоставляют интернет-услуги на финансовом рынке, — пояснили в пресс-службе ЦБ. — В первую очередь это касается услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также форекс-дилеров. Кроме того, интернет используется для построения финансовых пирамид. Возникают риски нарушения прав и законных интересов граждан России. Снижается доверие к деятельности финансовых организаций и отечественному финрынку в целом».

Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ — администратор зон Ru «*.рф») наделил Банк России статусом компетентной организации. ЦБ получил возможность в досудебном порядке просить регистраторов доменных имен блокировать сайты, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые. Но эти полномочия распространяются только на зоны Ru «*.рф».

В пресс-службе ЦБ сообщили, что в 2017 году Банк России инициировал блокировку порядка 160 информационных ресурсов, осуществляющих незаконную финансовую деятельность. Новые полномочия позволят ЦБ блокировать для российских пользователей сайты незаконных финансовых организаций, работающих в любой доменной зоне и в любой юрисдикции.

По мнению гендиректора компании «Фридом Финанс» Тимура Турлова, законопроект направлен в первую очередь против финансовых организаций из других юрисдикций, оказывающих услуги россиянам. Среди них есть и добросовестные игроки.

Уже сейчас в России борются с фишинговыми ресурсами, которые копируют легитимные, используют их бренд, напомнил руководитель Центра оперативного реагирования CERT-GIB Александр Калинин. Законопроект позволит бороться с незаконной финансовой деятельностью в сети, которая не подпадает под определение фишинга.

В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России были заблокированы 1588 фишинговых сайтов, угрожающих финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

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