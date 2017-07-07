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Главная » НОВОСТИ » Грандиозный споттинг «Обнимая Небо…» состоялся в главной воздушной гавани Заполярья
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 11:10

Грандиозный споттинг «Обнимая Небо…» состоялся в главной воздушной гавани Заполярья


МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В минувший уикэнд лётное поле главной воздушной гавани столицы Заполярья был отрыт для традиционного летнего споттинга, который в этом году носил романтическое название «Обнимая небо...».

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Несмотря на раннее утро, а споттинг чаще всего начинается с 5 утра, в аэропорту собрались около 40 любителей неба и самолётов. «Раннее начало мероприятия связано с расписанием движения воздушных судов. Чтобы по-максимуму охватить весь трафик аэропорта, когда взлёт-посадка следуют одна за одной», – объяснил руководитель по авиационной коммерции ПАО «Аэропорт Мурманск» Александр Архипов.

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Как и обещали организаторы, прошедшее мероприятие было полно сюрпризов и неожиданностей. Впервые мурманский споттинг посетили известные блогеры из Москвы и Петербурга, среди которых Артём Каширин, известный в авиаблогосфере как @artemairpalne.

Были и те, для которых участие в споттинге стало исполнением заветной мечты. «У меня нет слов! Спасибо организаторам, это просто исполнение моей давней мечты – побывать на лётном поле вблизи самолётов, увидеть то, что не видят другие», – поделился своими эмоциями самый юный споттер Никита Москвичёв из Апатитов.

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Пока фотографы протирали оптику и подыскивали точку для съемки лучшего кадра, на балконе терминала аэропорта для участников готовился необычный флешмоб: любому споттеру представлялась возможность вооружившись палитрой и кистью создать общую картину по мотивам мероприятия.

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Каждому участнику споттинга организаторы и партнёры – оператор сотовой связи Tele2 Мурманск, авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Нордавиа», «Кондитерский дом Бурченковых» и ГК «Евророс» – вручили памятные подарки. Но на этом сюрпризы не закончились. По итогам мероприятия организовано сразу несколько конкурсов, победителям которых будут вручены ценные призы.

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VI мурманский авиационный споттинг организован Международным аэропортом Мурманск в партнёрстве с оператором мобильной связи Tele2 Мурманск и генеральной информационной поддержке ИА «Би-порт».

Фото: Николай Серёгин, Алексей Бурда, Танюшочек Габидуллина, Дмитрий Меркулов

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