Центробанк ввёл временную администрацию в банке «ЮГРА»

10 Июля 2017 года, 11:40

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – На Агентство по страхованию вкладов возложены функции временной администрации, а также введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

«В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО БАНК «ЮГРА» (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10.07.2017 № ОД-1901 возложил с 10 июля 2017 года на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

Отмечается, что временная администрация в первую очередь займётся обследованием полного финансового состояния кредитной организации. На период деятельности временной администрации полномочия органов управления банка приостановлены.

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Выплаты вкладчикам ПАО БАНК «ЮГРА», в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

Банк «ЮГРА» имеет офис в Мурманске.