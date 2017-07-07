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Главная » НОВОСТИ » Юбилей Группы «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 13:10

Юбилей Группы «Эталон»: 30 лет на рынке недвижимости


МУРМАНСК/ 10 июля – Группа компаний «Эталон» отмечает 30-летний юбилей. За годы работы небольшая петербургская компания превратилась в одного из крупнейших и надежных застройщиков России.

От кооператива к холдингу

История Группы «Эталон» началась в далеком 1987 году в Ленинграде с создания небольшого кооператива – ЛенСпецСМУ. Застройщик уже 30 лет строит жилье в Северной столице, а десять лет назад компания успешно вышла на рынок Москвы и Подмосковья. Сегодня в Петербурге компания представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а в Москве ее знают как «Эталон-Инвест». Оба застройщика входят в Группу «Эталон».

С начала 2000-х годов компания начала активно открывать свои представительства в регионах, сегодня по всей стране их уже 15. В Мурманске офис находится по адресу: Конгресс-Отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, оф. 545.

За 30 лет работы Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию в общей сложности 5,4 млн кв. м недвижимости. Компания всегда в срок выполняет свои обязательства перед клиентами независимо от экономической ситуации в стране.

Группа «Эталон» одной из первых стала строить по принципам квартальной застройки, когда целые микрорайоны получают единый облик, а вместе с жилыми домами возводятся школы, детские сады, торгово-развлекательные и бизнес-центры.

Все жилые комплексы Группы «Эталон» строятся по надежной кирпично-монолитной технологии, в них предусмотрены современные инженерные коммуникации, установлены качественные стеклопакеты, бесшумные пассажирские и грузовые лифты, видеонаблюдение.

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Жилье для поколений

Группа «Эталон» возводит дома комфорт- и бизнес-класса исключительно в развитых районах Петербурга и Москвы, обеспеченных всей необходимой для жизни инфраструктурой. Все комплексы без исключения обладают хорошей транспортной доступностью, многие из них расположены рядом с метро и парками. Это современное жилье с новыми инженерными коммуникациями, рациональными и удобными планировками, паркингами. Именно такая недвижимость сегодня наиболее востребована как у покупателей, так и у арендаторов и быстрее растет в цене, чем жилье в старом фонде. Еще одна отличительная особенность застройщика – большой выбор как строящегося, так и готового жилья. Квартиру можно выбрать с отделкой или без нее.

Квартиры в жилых комплексах Группы «Эталон» можно приобрести в длительную рассрочку до 8 лет* с первоначальным взносом от 20% – это достаточно выгодное предложение на рынке. Для постоянных клиентов предусмотрен дисконт до 3% на квартиры в Петербурге и Москве**. А в честь своего юбилея компания предлагает покупателям дополнительную скидку не только на квартиры, но и на паркинги, а также коммерческие помещения**.

Застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим объектам.

В Петербурге они состоятся 29 июля, 12 и 26 августа 2017г. Начало в 10.30. Место отправления: Московский пр., д. 115 (офис продаж «Эталон ЛенСпецСМУ»), ст. м. «Московские ворота». Запись по тел. 8-800-333-05-25.

В Москве и Московской области экскурсии пройдут 30 июля, 13 и 27 августа 2017 г. Начало в 10.00. Место отправления: ст. м. «Митино». Запись по тел. 8-926-912-02-23.

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Застройщик АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

* Рассрочка предоставляется застройщиком на квартиры в ЖК «Ласточкино гнездо»: СПб, ул. Русановская, д. 19, к. 5, лит. А. Дом сдан. Первый взнос от 20%, остаток вносится ежемесячно равными платежами до декабря 2025 г.

** Подробности на сайте www.lenspecsmu.ru. Срок акции с 1 по 31 июля 2017 г.

Проектные декларации на сайте www.lenspecsmu.ru

Эксклюзивный региональный агент АО «ЦУН».

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