Председателем Кольского научного центра избран диакон РПЦ

10 Июля 2017 года, 14:00

АПАТИТЫ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В минувшую пятницу состоялись выборы на должность Председателя Кольского научного центра Российской академии наук. Новым председателем КНЦ РАН признан член-корреспондент, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Владимирович Кривовичев.

Кривовичев родился в 1972 году. Окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности минералогия, кристаллография. Он стажировался в США и Германии, по программам постдоковских стажировок работал в научных центрах Австрии и Швейцарии, был приглашенным профессором в Лилльском университете (Франция). С 2011 года Сергей Кривовичев занимал должность главного научного сотрудника Центра наноматериаловедения КНЦ РАН. Кроме того, он является диаконом Русской православной церкви.

Главными научными достижениями профессора являются обоснование нового научного направления – «кристаллохимия комплексов анионоцентрированных тетраэдров», а также развитие теории структурной сложности минералов и неорганических соединений. Под руководством или с участием Кривовичева за последнее десятилетие получено более 400 типов синтетических материалов на основе урана и трансурановых элементов. Результаты исследований отражены в 670 публикациях. На технологические разработки получено пять патентов.

Фото: nstar-spb.ru