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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Председателем Кольского научного центра избран диакон РПЦ
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 14:00

Председателем Кольского научного центра избран диакон РПЦ


АПАТИТЫ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В минувшую пятницу состоялись выборы на должность Председателя Кольского научного центра Российской академии наук. Новым председателем КНЦ РАН признан член-корреспондент, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Владимирович Кривовичев.

Кривовичев родился в 1972 году. Окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности минералогия, кристаллография. Он стажировался в США и Германии, по программам постдоковских стажировок работал в научных центрах Австрии и Швейцарии, был приглашенным профессором в Лилльском университете (Франция). С 2011 года Сергей Кривовичев занимал должность главного научного сотрудника Центра наноматериаловедения КНЦ РАН. Кроме того, он является диаконом Русской православной церкви.

Главными научными достижениями профессора являются обоснование нового научного направления – «кристаллохимия комплексов анионоцентрированных тетраэдров», а также развитие теории структурной сложности минералов и неорганических соединений. Под руководством или с участием Кривовичева за последнее десятилетие получено более 400 типов синтетических материалов на основе урана и трансурановых элементов. Результаты исследований отражены в 670 публикациях. На технологические разработки получено пять патентов.

Фото: nstar-spb.ru

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