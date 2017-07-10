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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске прошел День семьи
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 14:27

В Мурманске прошел День семьи


МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманчане отметили Всероссийский день семьи, любви и верности. В торгово-развлекательном комплексе «Северное Нагорное» прошел цикл тематических мероприятий, посвященных этому торжеству.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска совместно с Объединением молодежных центров организовал работу нескольких площадок. Мурманчане смогли поучаствовать в играх, посвященных семейным ценностям, спортивных конкурсах, нанести аква-грим, пройти диагностику своей пары на совместимость, а также посмотреть выступление творческих коллективов и вокалистов города.

Всероссийский день семьи, любви и верности появился в нашей стране недавно. Впервые россияне отмечали его в 2008 году. В Мурманске этот праздник пользуется огромной популярностью, места празднования посещают не только семьи, но и целые трудовые коллективы.

«Очень важно, что этот замечательный праздник популяризируется в Мурманске. Сотрудники нашей клиники активно участвуют во всех конкурсах, представленных на этой площадке, – рассказала директор муниципальной стоматологии «Дента» Татьяна Елпанова. – Я желаю всем семьям нашего города взаимопонимания и любви».

АГМ

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