Россияне предпочитают Турцию и не готовы платить за багаж

10 Июля 2017 года, 14:54

МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Российские билетные агрегаторы провели исследования предпочтений россиян.

Так согласно данным исследования momondo, россияне не считают включение багажа в стоимость важным критерием, однако редко берут с собой в дорогу тяжелые чемоданы, за которые необходимо оплачивать дополнительный сбор. Согласно статистике исследования, 65% респондентов из России указали, что никогда не оказывались в такой ситуации. 26% путешественников доплачивали за «перевес» один или два раза. Регулярно тратятся на провоз дополнительного багажа в среднем 5% русских туристов. Схожая ситуация наблюдается в Португалии, где 69% не платили за багаж, 24% - один или два раза и только 4% делают это регулярно.

Результаты другого исследования, проведённого сайтом Skyscanner, демонстрируют, какие новые маршруты открылись для россиян в этом отпуском сезоне. Из 72 авиарейсов 16 - внутрироссийских и 56 - зарубежных. Абсолютным лидером среди заграничных направлений стала Турция – спрос на билеты в эту страну в летнем сезоне вырос на 40%. На втором месте – Греция (рост 38%).

С ростом турецкого пассажиропотока ощутимо снижается интерес россиян к отечественным курортам. Многие перевозчики из-за невысокого спроса снижают цены на билеты на южные направления.

Среди внутренних направлений в первую тройку по новым рейсам вошли Анапа (3), Москва (2) и Симферополь (2). Напомним, что из Мурманска рейсы в Анапу выполняет только авиакомпания «Нордавиа», в Москву можно улететь на рейсах «Нордавиа», «Аэрофлота» и «ЮТейра», а в Симферополь выполняется шесть рейсов в неделю пятью разными перевозчиками.