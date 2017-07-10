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В Никеле встретились участники Совета северных приграничных муниципалитетов
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Поисковики восстановили ещё одно имя пропавшего без вести солдата войны
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 16:18

Поисковики восстановили ещё одно имя пропавшего без вести солдата войны


КАРЕЛИЯ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Поисковики ДОСААФ Северодвинска в ходе поисковой экспедиции в Лоухском районе Карелии обнаружили останки двух военнослужащих советской армии. У одного из погибших нашли медальон – винтовочную гильзу, на вкладыше которой читалось имя красноармейца Ивана Максимовича Гудкова, 1907 года рождения, уроженца Воронежской области, деревни Анненка.

По словам члена поискового отряда ДОСААФ Московской области Дмитрия Зыбалова, родных солдата удалось найти быстро. Сын героя, которому 82 года, попросил передать останки и вещи отца для захоронения на «малой родине» – в Липецкой области, Задонском районе. В Центральный совет ДОСААФ России прибыл заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Благов для получения военных реликвий – медальона с вкладышем и пробитую пулей каску Гудкова.

Статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов поблагодарил администрацию Липецкой области за помощь поисковикам-досаафовцам, а также родственникам погибшего солдата. По желанию семьи останки Ивана Гудкова, погибшего в 1942 году при Кестеньгской операции, захоронены на Родине с воинскими почестями 6 июля.

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества для военно-патриотических центров ДОСААФ России является одним из важнейших направлений нашей деятельности», – считает Николай Стаськов. По его словам, координационный центр поискового движения оборонного общества объединяет 156 поисковых отрядов из различных регионов, в которых насчитывается почти 3000 человек. В минувшем году поисковиками было проведено более 150 экспедиций, в которых были найдены останки более 2000 бойцов и командиров Красной армии, удалось установить 31 имя. В этом году поисковиками ДОСААФ были установлены имена 24 красноармейцев, пропавших без вести в годы войны.

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