Поисковики восстановили ещё одно имя пропавшего без вести солдата войны

10 Июля 2017 года, 16:18

КАРЕЛИЯ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Поисковики ДОСААФ Северодвинска в ходе поисковой экспедиции в Лоухском районе Карелии обнаружили останки двух военнослужащих советской армии. У одного из погибших нашли медальон – винтовочную гильзу, на вкладыше которой читалось имя красноармейца Ивана Максимовича Гудкова, 1907 года рождения, уроженца Воронежской области, деревни Анненка.

По словам члена поискового отряда ДОСААФ Московской области Дмитрия Зыбалова, родных солдата удалось найти быстро. Сын героя, которому 82 года, попросил передать останки и вещи отца для захоронения на «малой родине» – в Липецкой области, Задонском районе. В Центральный совет ДОСААФ России прибыл заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Благов для получения военных реликвий – медальона с вкладышем и пробитую пулей каску Гудкова.

Статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов поблагодарил администрацию Липецкой области за помощь поисковикам-досаафовцам, а также родственникам погибшего солдата. По желанию семьи останки Ивана Гудкова, погибшего в 1942 году при Кестеньгской операции, захоронены на Родине с воинскими почестями 6 июля.

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества для военно-патриотических центров ДОСААФ России является одним из важнейших направлений нашей деятельности», – считает Николай Стаськов. По его словам, координационный центр поискового движения оборонного общества объединяет 156 поисковых отрядов из различных регионов, в которых насчитывается почти 3000 человек. В минувшем году поисковиками было проведено более 150 экспедиций, в которых были найдены останки более 2000 бойцов и командиров Красной армии, удалось установить 31 имя. В этом году поисковиками ДОСААФ были установлены имена 24 красноармейцев, пропавших без вести в годы войны.