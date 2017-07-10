ВЦИОМ: россияне не ждут укрепления рубля

10 Июля 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Россияне ждут ослабления рубля и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе. Еще два месяца назад их ожидания не соответствовали прогнозу правительства по снижению курса национальной валюты.

Через три месяца курс доллара будет составлять 62 руб. — такой средний прогноз дали 59% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Через год, в июле 2018 года, национальная валюта ослабнет до 64 руб., ожидают респонденты (на вопрос о годовой перспективе ответили только 47% участников опроса).

«Данные прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 59 руб. за доллар», — отмечает ВЦИОМ. В опросе участвовали 1800 человек, он проводился в конце июня в формате телефонного интервью.

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