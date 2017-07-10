Заполярный появился в соцсетях

10 Июля 2017 года, 17:50

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Органы местного самоуправления Заполярного открыли официальные аккаунты в социальных сетях «Твиттер» и «ВКонтакте».

В лентах официальных аккаунтов интернет-пользователи смогут найти по-лезную и актуальную информацию о деятельности городской администра-ции, местного Совета депутатов и главы муниципального образования, о значимых политических и культурных событиях. Кроме того, соцсети станут дополнительным каналом прямой связи горожан с местной властью. Пользователи смогут задавать вопросы, участвовать в обсуждении местных проблем, направлять предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывать свои замечания.

Также в сети «ВКонтакте» появились личные аккаунты главы Заполярного Любови Черепановой и Главы администрации Заполярного Андрея Кузнецова. Новые каналы коммуникации призваны повысить открытость местной власти и наладить прямой диалог с пользователями. Теперь можно связаться с главами «в один клик» при помощи личных сообщений «ВКонтакте». Любовь Черепанова и Андрей Кузнецов будут лично отвечать на все поступающие вопросы.

«Я призываю жителей города активно обращаться и ко мне как главе муниципального образования, и к главе администрации в социальных сетях. Ни одно предложение мы не оставим без внимания, постараемся оперативно отвечать на все вопросы. Мы открыты для прямого диалога и призываем земляков не замалчивать проблемы, болевые точки. Давайте вместе развивать наш город, добиваться повышения качества жизни в нём, чтобы наши дети получили в наследство благоустроенный, комфортный и привлекательный для жизни Заполярный», — говорит Черепанова.