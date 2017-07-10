Финляндия признана одной из самых безопасных стран мира

10 Июля 2017 года, 18:16

МИР/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Всемирный экономический форум опубликовал «Отчёт о путешествиях и туризме», передает портал «Сравни.ru».

Согласно данным отчета, самыми безопасными странами в мире являются Финляндия, а также ОАЭ и Исландия. К слову, столица Финляндии Хельсинки по результатам опроса была признана самым русскоговорящим городом дальнего зарубежья.

Рейтинг самых опасных стран возглавила Колумбия, где часто похищают людей, процветает наркобизнес и случаются теракты. На втором месте – Йемен, в котором также много террористов. Третье место занял Сальвадор, где орудуют многочисленные банды, процветает насилие, вымогательство и незаконный оборот наркотиков.

Также в двадцатку самых опасных стран мира вошли Пакистан, Нигерия, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас, Украина, Филиппины, Ливан, Мали, Бангладеш, Чад, Гватемала, ЮАР, Ямайка, Таиланд и Демократическая республика Конго.