Экс-глава Карелии Худилайнен вошёл в совет директоров компании «Усть-Луга Ойл»

10 Июля 2017 года, 17:10

РОССИЯ/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – Бывший глава республики Карелия Александр Худилайнен вошёл в новый состав совета директоров компании «Усть-Луга Ойл», являющейся оператором крупнейшего в Европе терминала в порту Усть-Луга. Об этом стало известно из открытых данных, опубликованных на сайте раскрытия информации ИА «AK&M».

Александр Худилайнен досрочно ушёл в отставку 15 февраля 2017 года. Примечательно, что некоторые главы регионов, ушедшие в так называемую первую волну отставок, не потерялись из виду. Так, бывший руководитель Пермского края Виктор Басаргин теперь возглавляет Ространснадзор.

К слову, обращение губернатора Мурманской области с просьбой о проверке авиакомпании Red Wings в связи с отменами рейсов, направлено в Ространснадзор на прошедшей неделе. Об этом «Би-порту» сообщили в правительстве региона.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС