Мурманск: прогноз отключений на 11 июля

МУРМАНСК/ 10 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 июля.
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ШЕВЧЕНКО,26А (АО «МЭС») – 13 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. БОНДАРНАЯ,12А (АО «МЭС») – 27 домов
С 8 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 14 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ЦТП УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ,17/1 (АО «МЭС») – 9 домов
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 24 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ВОСТОЧНОЙ КОТЕЛЬНОЙ - 458 домов
С 8 ЧАСОВ 11 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 13 ИЮЛЯ – ОПРЕССОВКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОЙ П. «АБРАМ-МЫС» (АО «МЭС») - 17 домов
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 12.00 ул. Орликовой, 2
09.00 – 18.00 ул. Орликовой, 4
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
02.00 – 23.59 ул. Невского, 2,4, 5, 55
Нижне-Ростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39, 77
Портовый переулок, 2
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генералова, 7/26, 12, 18, 25, 27
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.