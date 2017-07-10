Мурманская область «дотянула» зарплаты до майских указов

11 Июля 2017 года, 08:50

РОССИЯ/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Ни один российский регион в 2016 году не смог выполнить все плановые показатели майского указа президента о реализации государственной социальной политики, пишут «Известия».

Согласно данным ГАС «Управление» за 2016 год, единственный указ, по которому не достиг всех плановых значений ни один из 85 регионов РФ, — поручение по реализации государственной социальной политики. В нем содержатся задачи по росту зарплат бюджетников, а также по увеличению численности высококвалифицированных работников и детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Лишь 28 регионов, как и планировали, увеличили реальные зарплаты относительно 2011 года. Среди таких субъектов числятся Белгородская область, Камчатский край, Мурманская область и Республика Северная Осетия — Алания.

Задачи президента по индексации зарплат предполагают, что уже с 2012 года зарплата учителей должна равняться средней по региону. К 2018 году достичь того же уровня должна зарплата работников культуры и преподавателей колледжей. У врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников — превысить среднюю по региону вдвое. Реальная же зарплата при выполнении майских указов к 2018 году должна увеличиться в 1,4–1,5 раза.

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