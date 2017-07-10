На реке Поной утонул рыбак из Ульяновска

11 Июля 2017 года, 09:23

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – На реке Поной в 70 км ниже по течению от села Каневка утонул 30-летний турист из Ульяновска.

Сообщается, что тело мужчины найдено и извлечено из воды.