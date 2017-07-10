S7 открыла продажи билетов из Мурманска в Москву

11 Июля 2017 года, 10:06

МУРМАНСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на собственные рейсы из Мурманска в Москву (аэропорт Домодедово). Как следует из системы бронирования, рейс будет выполняться по понедельникам с вылетом из Мурманска в 5:15. Минимальный тариф (невозвратный и безбагажный) – 2300 рублей в одну сторону.

В настоящее время между авиакомпаниями «Нордавиа» и S7 Airlines действует договор о совместном обслуживании рейсов – код-шеринг.

Напомним, губернатор Мурманской области обратилась к авиаперевозчикам с просьбой вести дополнительные рейсы в Москву, так как в разгар отпусков авиакомпания Red Wings отменила дневные рейсы из Мурманска по причине нехватки воздушных судов. «Авиакомпании могут, что называется, «подстраховать», но в разгар сезона полностью встать на маршрут – нереально», – отметили авиационные эксперты «Би-порту». Отмена рейсов в Москву стала поводом для обращения в Ространснадзор.

Продажу билетов из Мурманска в Москву открыла также авиакомпания «Ямал», но с 15 сентября.