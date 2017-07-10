В России предложили ввести сбор для туристов, выезжающих на зарубежные курорты

11 Июля 2017 года, 10:37

РОССИЯ/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор для российских туристов, отправляющихся по путевкам отдыхать за границу, пишут РИА Новости.

«Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты», — говорится в обращении депутата.

Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

«Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания», — отмечает парламентарий.

Петров указывает, что за последние годы туристическая отрасль России совершила значительный качественный скачок. По его словам, если 10 лет назад россияне не имели широкого выбора туристических направлений для летнего отдыха, то сейчас есть множество различных вариантов для сезонного выезда.

Депутат считает, рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты и здравницы в невыгодное с точки зрения экономики положение.

«Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья», — подчёркивает он.

По его мнению, для того чтобы российские здравницы смогли нарастить материальную и инфраструктурную базу для успешного конкурирования с иностранными курортами, необходимы серьёзные финансовые инвестиции и участие государства.

Петров считает, что предлагаемая им инициатива о введении выездного сбора «будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников».

Между тем, курортный сбор планируется ввести и для внутреннего туризма. В мае правительство распорядилось внести в Государственную думу законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Госдума приняла законопроект в первом чтении.