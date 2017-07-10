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Главная » НОВОСТИ » Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал задачи по спасению подводников
 
 
 
 
11 Июля 2017 года, 10:55

Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал задачи по спасению подводников


СЕВЕРОМОРСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил, сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного аппарата АС-34 успешно выполнил учебные задачи по сценарию оказания помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте на глубине 50 метров.

«Тренировка была проведена в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Кольском заливе. Подводный обитаемый аппарат АС-34 был спущен с борта судна-носителя «Георгий Титов» и выполнил маневрирование в надводном положении. Затем его экипаж отработал погружение на глубину, допоиск лежащего на грунте объекта и посадку на комингс-площадку макета подводной лодки», – рассказали в пресс-службе.

Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов» при проведении условной спасательной операции.

В мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Тренировка заняла несколько часов, в течение которых АС-34 успешно выполнил работы под водой и был возвращён обратно на борт.

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